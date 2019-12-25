Perseverance прислал на Землю первые снимки с места посадки на Марс

Посадка на планету прошла успешно.

Марсоход Perseverance прислал на Землю первые снимки с места посадки. Кадры разместили в социальных сетях представители Национального центра США по аэронавтике и исследованию космического пространства. В NASA уточнили, что фотографию ровер передал на землю сразу после того, как сел на поверхность красной планеты.

Напомним, что космический аппарат сел на Марс в 23:55 вечера 18 февраля. Специалистам поступил сигнал о том, что операция прошла благополучно. Спустя три минуты американцы получили первый черно-белый снимок поверхности планеты.

Миссия Mars 2020 при участии марсохода Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года. Известно, что аппарат имеет семь научных инструментов, которые будут собираться образцы местного грунта. Также на борту ровера находится устройство, способное получать кислород из атмосферы Марса. NASA оснастили ровер "вертолетом", который выполнит полет над поверхностью небесного тела.

Байден поздравил NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance.

Фото: NASA

