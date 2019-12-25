NASA: Perseverance успешно совершил посадку на Марс

Аппарат сел в заданной специалистами зоне.

В NASA сообщили, что Perseverance совершил посадку в заданном районе на поверхности Марса. Об этом на пресс-конференции в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщил Аллен Чен, который курирует вопросы запуска марсохода на поверхность красной планеты.

Мы нашли место парковки и попали в него...Аппарат находится на поверхности в полной безопасности Аллан Чен, эксперта NASA

Известно, что в настоящее время марсоход находится в полной безопасности. Наклон Perseverance составляет около 1,2 градуса. Аппарат прикоснулся к поверхности планеты в 1,7 километрах в юго-восточном направлении от центра заданной зоны посадки, в кратере Езеро.

Байден поздравил NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance.

Фото: YouTube/NASA Jet Propulsion Laboratory