NASA: марсоход Perseverance может собрать меняющие представления о появлении жизни данные

Научная лаборатория отпустится на Марс 18 февраля.

NASA: марсоход Perseverance может собрать коренным образом меняющие представления о появлении и распространении жизни на Земле данные. Об этом на пресс-конференции рассказали сотрудники национального американского космического ведомства.

В течение многих поколений ученые рассчитывали получить образцы грунта Марса для изучения Глейз, сотрудница NASA

Глава научного директората NASA Томас Цурбухэн уточнил, что сейчас аппарат Perseverance "преодолевает последние километры на пути к Марсу". Шестиколесная лаборатория, которая имеет массу более 1 тонн, должна достичь поверхности Марса 18 февраля.

Специалист Кен Фарли предположил, что следы существования жизни ученые могут обнаружить в виде строматолитов - это ископаемые простейших организмов. Если у экспертов не получится найти следы жизнедеятельности организмов на планете, это это также "позволит сделать важные выводы". По словам Фарли, это будет означать, что одного наличия пригодных для жизни условий недостаточно для формирования жизни.

NASA показало, как Perseverance будет садиться на Марс.

Фото: NASA