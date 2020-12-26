NASA показало, как Perseverance будет садиться на Марс. Специалисты уточнили, что аппарат будет отправлен в кратер под названием Джезеро. Там он будет искать доказательства существования внеземной жизни. Для выполнения миссии марсоходу потребуется плавное приземление на Красную планету. Эту операцию эксперты назвали "семью минутами ужаса" из-за сложности процесса.
Ученые заявили, что посадка марсохода будет производиться в полностью автоматизированном режиме. Это связано с тем, что радиосигналу между Землей и Марсом потребуется около 700 секунд для преодоления расстояния между планетами. На опубликованных видеокадрах зафиксировано, что после преодоления верхнего слоя атмосферы Красной планеты капсула с марсоходом выпустит парашют. После этого от нее отделится платформа с Perseverance, которая плавно опустится на поверхность за счет оснащения реактивными двигателями.
Эксперты напомнили, что во время погружения в воздух Марса капсула нагреется до температуры, превышающей 1000 градусов по Цельсию. Однако сопротивление воздуха резко замедлит падение.
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Видео: YouTube / NASA Jet Propulsion Laboratory
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