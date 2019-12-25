Глава NASA оценил обнаружение фосфина в атмосфере Венеры

Джим Брайденстайн прокомментировал заявление американский ученых о нахождении на планете опасного газа.

Глава NASA Джим Брайденстайн оценил обнаружение фосфина в атмосфере Венеры. По словам чиновника, это стало "наиболее важным событием" за все время поисков свидетельств возможного существования внеземной жизни в космосе.Ранее о находке заявили американские исследователи из Массачусетса и Кардиффа в публикации для издания Nature. Они обнаружили в облаках планеты газ, который может указывать на наличие жизни.

Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни Джим Брайденстайн, глава NASA

По словам эксперта, теперь ученым следует уделить изучению Венеры первостепенное внимание.

Напомним, что фосфин является бесцветным и ядовитым газом. Он производится на Земле анаэробным способом. Его формируют микроорганизмы, не нуждающиеся в кислороде. В 2019 году специалисты определили наличие фосфина в качестве одного из маркеров наличия внеземной жизни на экзопланетах.

Ракета-носитель Atlas V с ровером Perseverance стартовала во Флориде.



