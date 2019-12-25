Появился сервис онлайн-слежения за Perseverance

Представители NASA запустили веб-приложение Eyes on the Solar System.

Появился сервис онлайн-слежения за миссией Perseverance, направляющейся к Красной планете. Путь космического аппарата можно отслеживать благодаря специальному приложению Eyes on the Solar System, которое представило NASA.

Eyes on the Solar System ​визуализирует те же данные о траектории, которые команда использует для построения курса Perseverance к Марсу...Если вы хотите следовать вместе с нами в этом путешествии, то теперь такая возможность есть Фернандо Абиллейра, член миссии Mars 2020

Напомним, что 1050-килограммовый марсоход Perseverance создан на базе ровера Curiosity. Он запущен 30 июля в американском штате Флорида с мысла Канаверал при помощи ракеты-носителя Atlas V. Специалисты ожидают, что техника сядет на Мар 18 февраля 2021 года. Аппаратура приземлится на ударном кратере Езеро. Он расположен на западе равнины Исиды, на восточном краю Большого Сирта.

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