NASA запустит годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе

В США раскрыли подробности миссии при участии волонтеров.

Американское национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства в октябре 2025 года запустит годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе. Для этого четыре волонтеры будут помещены в напечатанную на 3D-принтере модель жилища. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы NASA. Добровольцами для симуляции станут летчик-испытатель Военно-воздушных сил США, майор Росс Элдер, полковник и медик американских Космических сил Эллен Эллис, ученый и инженер Мэттью Монтгомери и технический директор из аэрокосмической и оборонной промышленности Джеймс Спайсер. Для них будет создан модуль Mars Dune Alpha с общей площадью в 158 квадратных метров. Начало тренировочной миссии запланировано на 19 октября.

Четыре исследователя-волонтера вскоре примут участие в симуляции миссии на Марс длиною в год. Команда будет жить и работать как астронавты на протяжении 378 дней, завершив свою миссию 31 октября 2026 года. пресс-служба NASA

Эксперты уточнили, что эксперимент будет проводиться в напечатанном на 3D-принтере жилище размещенном на базе космического центра NASA в городе Хьюстоне, штата Техас. Проект позволит собрать данные, которые помогут будущим исследованиям Луны, Марса и других планет. Выбранная команда будет сталкиваться с реалистичными ограничениями ресурсов, а также сбоями в работе специализированного оборудования, задержками связи, изоляцией и ограничением подвижности. Дополнительно будут изучены другие стрессовые сценарии. Астронавты-волонтеры выполнят научные исследования и оперативные задачи, включая имитацию прогулок по красной планете, выращивание овощей, роботизированные операции и прочие виды активностей.

Аналитики намерены получить данные о когнитивных и физических показателях волонтеров по результатам миссии для того, чтобы лучше понять потенциальное влияние ограничений ресурсов и длительных полетов на Марс на здоровье и работоспособность экипажа.

NASA: США рассчитывают в начале 2030-х годов отправить астронавтов к Марсу.

Фото: pxhere.com