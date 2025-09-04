NASA: США рассчитывают в начале 2030-х годов отправить астронавтов к Марсу

Шон Даффи напомнил о планах Вашингтона по масштабным космическим проектам.

Вашингтон надеется, что у специалистов получится отправить астронавтов к Марсу в начале 2030-х годов. Соответствующее заявление сделал министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи в интервью местному телеканалу FOX News. Ранее иностранный эксперт говорил о том, что США рассчитывают осуществить высадку астронавтов на Луну до завершения второго президентского срока Дональда Трампа.

Мы хотим начать отправлять на Луну полезные грузы, чтобы начать строить там базу, и затем в начале 2030-х годов отправиться к Марсу. <...> Это будет миссия длиной в 8 месяцев. Надеюсь, что корабль с четырьмя астронавтами на борту облетит Луну. Затем мы высадимся на Луну и пробудем там 8-12 дней. Самый долгий срок нахождения там составлял 3 дня. Шон Даффи, глава NASA

Напомним, что весной 2019 года NASA анонсировало общественности проект лунной программы Artemis, состоящей из трех этапов. Первый из них (Artemis I) предусматривал в себе беспилотный полет корабля Orion вокруг естественного спутника Земли и его возвращение на нашу планету. Полет состоялся в период с 16 ноября по 11 декабря 2022 года. Второй этап (Artemis II) - представляет из себя полет корабля с экипажем на борту вокруг Луны. На третьем этапе (Artemis III) иностранцы рассчитывают осуществить высадку астронавтов на Луну и затем отправить их к Марсу. В NASA стремились организовать миссии Artemis II и Artemis III в 2022 и 2024 годах соответственно, однако эти сроки позже неоднократно сдвигались. В декабре 2024 года графики были перенесены на апрель 2026 года и середину 2027 года.

Фото и видео: YouTube / Fox News Clips