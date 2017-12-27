Телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил новый спутник Урана

Небесное тело получило название S/2025 U1.

Космической телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил новый, уже 29-й по счету спутник Урана, которому было присвоено имя S/2025 U1. Соответствующее заявление сделали специалисты из американского национального агентства по исследованию космического пространства и аэронавтике (NASA). Позже, как уточняют иностранные эксперты, Международный астрономический союз присвоит небесному телу название, альтернативное S/2025 U1. Известно, что объект выявлен 2 февраля текущего года под руководством руководством Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI), расположенного в городе Сан-Антонио штата Техас.

Используя космический телескоп "Джеймс Уэбб", группа обнаружила ранее неизвестный спутник, вращающийся вокруг Урана, тем самым расширив известное семейство спутников планеты до 29. статья на официальном портале NASA

Известно, что диаметр S/2025 U1 составляет всего около 10 километров. Именно это, предположительно, помешало зонду "Вояджер-2" заметить его во время пролета мимо Урана в 1986 году. По словам ведущего ученого в отделе науки и исследования Солнечной системы SwRI Марьям эль-Мутамид, расстояние выявленного спутника от планеты оценивается в 56 тысяч километров, а его орбита находится вокруг экваториальной плоскости планеты между орбитами спутников Офелия и Бьянка.

