Росатом в 2028 году может выйти на физический пуск реактора БРЕСТ в Северске

Алексей Лихачев рассказал о работе над проектом "Прорыв".

Госкорпорация "Росатом" планирует выйти на физический пуск уникального реактора БРЕСТ в Северске в 2028 году. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на правительственном часе пленарного заседания от 21 мая в верхней палате парламента страны генеральный директор компании Алексей Лихачев.

Вот все, кто с нами конкурирует, презентации рисуют, и диссертации защищают, а мы строим комплекс в Томской области, в Северске, где уже в опытно-промышленной эксплуатации модуль фабрикации, и в 2028 году мы идем к физическому пуску реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Напомним, что опытно-демонстрационный энергокомплекс IV поколения (ОДЭК), который организован в рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" на территории Сибирского химического комбината (АО "СХК" - предприятие топливного дивизиона "Росатома"), будет включать в себя три взаимосвязанных объекта. Они не имеют аналогов на мировой арене. Речь идет о модуле по производству (фабрикации и рефабрикации) плотного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива, а также энергетическом блоке с инновационным реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300, модуль по переработке облученного топлива. Известно, что впервые в мировой практике на одной площадке будут созданы атомные электростанутии с быстрым реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.

Росатом намерен подключить к энергосети новый энергоблок Курской АЭС-2.

Фото и видео: Совет Федерации