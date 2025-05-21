Алексей Лихачев напомнил о работе АЭС в российском регионе, несмотря на сложную ситуацию на госгранице с Украиной.

Государственная корпорация "Росатом" в 2025 году планирует подключить к энергетической сети новый энергоблок Курской АЭС-2. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на правительственном часе пленарного заседания от 21 мая в верхней палате парламента страны генеральный директор компании Алексей Лихачев. Эксперт пояснил законодателям, что ключевой задачей является обеспечение не только бюезопасности на атомных электростанциях, но также и поддержка в сохранении нормальной жизни городов, бесперебойной работы там социальной сферы, здравоохранения и образования. По словам предпринимателя, "Росатому" удается выполнять такие задачи. Он заметил, что несмотря "на прифронтовую обстановку", Курская атомная электростанция за 2024 год успешно выполнила все установленные планы по выработке электроэнергии.

Ни на минуту не останавливаем строительство новых блоков на Курской АЭС-2. В этом году, мы уверены, подключим к сети новый энергоблок на Курской АЭС. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Росатом делает все, чтобы начать строительство АЭС "Пакш 2" в 2025 году.

Фото и видео: Совет Федерации