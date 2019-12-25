Алексей Лихачев рассказал о работе госкорпорации РФ в недружественных странах.

Государственная корпорация "Росатом" делает все, чтобы, несмотря на внешнее санкционное давление на Москву, заливка первого бетона на возводимойна венгерской территории атомной электростанции "Пакш-2" состоялась в 2025 году. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на правительственном часе пленарного заседания от 21 мая в верхней палате парламента страны генеральный директор компании Алексей Лихачев. Эксперт ранее заметил, что наше государство практически не ушло с западного энергетического рынка. Иностранная выручка за 2024 год составила 198 миллиаржов долларов. Поставки недруджественным странам составляют примерно 20 процентов (порядка четырех миллиардов долларов).

Сложный вопрос. Мы делаем все, чтобы это было в этом году. Но в данном случае, это зависит не только от нас. Строго говоря, с западного рынка мы практически не ушли, а вот объем и удельный вес дружественных стран нарастает. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Лихачев: Финляндия должна возместить убытки от остановки строительства "Хинхикиви".

Фото и видео: Совет Федерации