Представителю NASA в России отказали в визе

Дипломаты отвечают США на отказ в предоставлении виз ряду россиян.

Представителю Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства в России отказали в визе. Об этом журналистам ТАСС сообщили собственные источники в ракетном-промышленном отрасли. По данным экспертов, речь идет о кандидате на пост руководителя представительства NASA в РФ.

После назначения в Москву она в течение полутора лет сидела в Хьюстоне и прилетала только на старты и посадки в Казахстан, потому что в течение этого срока не получила визу источник агентства

Напомним, что подобная ситуация с отказом в визе была зафиксирована при назначении действующего главы офиса NASA в Москве Триши Мак. Постановления российского МИД являются реакцией на аналогичные шали американских партнеров, которые отказали в предоставлении виз ряду дипломатов из Москвы. Сейчас NASA планирует численно сократить российский офис. В руководстве агентства отметили, что если нынешний глава офиса вернется в США, а новый не сможет прилететь в Москву, то необходимости содержания аппарата не будет.

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Фото: NASA