Perseverance успешно сел на поверхность Марса.

Американский президент Джо Байден поздравил NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance. Об этом на пресс-конференции в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщил врио руководителя Стив Юрчик. Чиновник заметил, что ни секунды не сомневался в том, что после успешной посадки марсохода с ним связался именно глава Белого дома, потому что так говорить может только он.

Примерно через час после посадки мне позвонил президент. Первым делом он сказал: "Поздравляю, мужик!"....Он также сказал, что хотел бы лично поздравить команду, и я заверил его, что мы сделаем это Стив Юрчик, врио главы NASA

Юрчик заметил, что Байден сказал, что гордится достижениям американских специалистов. Он попросил передать поздравления всей команде, которая была задействована в разработке, обслуживании и запуске Perseverance.

NASA опубликовало снимок корабля "Прогресс" с помятой антенной.

Фото: Белый дом