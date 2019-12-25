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Байден поздравил NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance
Сегодня, 7:50
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lesjasap

Байден поздравил NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance

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Perseverance успешно сел на поверхность Марса.

Американский президент Джо Байден поздравил NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance. Об этом на пресс-конференции в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщил врио руководителя Стив Юрчик. Чиновник заметил, что ни секунды не сомневался в том, что после успешной посадки марсохода с ним связался именно глава Белого дома, потому что так говорить может только он.

Примерно через час после посадки мне позвонил президент. Первым делом он сказал: "Поздравляю, мужик!"....Он также сказал, что хотел бы лично поздравить команду, и я заверил его, что мы сделаем это

Стив Юрчик, врио главы NASA

Юрчик заметил, что Байден сказал, что гордится достижениям американских специалистов. Он попросил передать поздравления всей команде, которая была задействована в разработке, обслуживании и запуске Perseverance.

 NASA опубликовало снимок корабля "Прогресс" с помятой антенной.

Фото: Белый дом

Теги: nasa, perseverance, джо байден, стив юрчик
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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