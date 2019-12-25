NASA: условия на Марсе будут благоприятными для посадки Perseverance

Американские эксперты напомнили, что марсоход сядет на поверхность Марса в четверг.

NASA считает, что условия на Марсе будут благоприятными для посадки марсохода Perseverance. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщили представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Заместитель начальника программы Мэтт Уоллес объяснил, что ранее были протестированы все системы космического аппарата. Таким образом марсоход может совершить посадку на планету самостоятельно, без помощи с Земли.

В настоящее время погодные условия кажутся вполне благоприятными для нас...Небо кажется очень чистым, это хорошо с точки зрения посадки завтра...Но даже когда небо чистое, посадка является самой опасной и важнейшей частью миссии Аллан Чен, куратор вопросов спуска Perseverance на Марс

Эксперт добавил, что аппарат в настоящее время следует заданному курсу. Он войдет в атмосферу Марса на скорости в 19 километров в час, а затем замедлится. На посадку уйдет около семи минут. Все операции Perseverance проведет в автоматическом режиме. Сначала марсоход выпустит парашют, а затем от него отделится защитный кожух. После этого заработают тормозные двигатели.

Напомним, что марсоход Perseverance осуществит посадку примерно около 23:55 часов по московскому времени в районе кратера Йезеро.

NASA: марсоход Perseverance может собрать меняющие представления о появлении жизни данные.

Фото: YouTube/NASA Jet Propulsion Laboratory