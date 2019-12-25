NASA опубликовало снимок корабля "Прогресс" с помятой антенной

Эксперты выясняют причину деформации грузового корабля.

NASA опубликовало снимок корабля "Прогресс МС-16" с помятой антенной. Кадр опубликован специалистами космического центра имени Джонсона, входящего в состав Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Эксперты уточнили, что снимок запечатлен в тот момент, когда грузовой корабль причаливал к МКС. Заметно, что одна из чашек антенны "Курса" деформирована, а также поврежден металлический элемент.

Напомним, что российскому экипажу на Международной космической станции пришлось проводить стыковку в ручном режиме. Для этого космонавты использовали телеоператорное управление. Еще на дальности около 20 метров до орбитальной станции грузовик отклонился от оси (при крене в более чем 30 градусов). В настоящее время выясняются причины сбоя.

NASA: условия на Марсе будут благоприятными для посадки Perseverance.

Фото: космический центр имени Джонсона