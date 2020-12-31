Рогозин назвал скучным ролик Deutsche Welle с карикатурой на него и робота "Федора"

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин назвал скучным и бездарным ролик Deutsche Welle с карикатурой на него и робота "Федора". Ранее немецкое издание опубликовало видео с танцующим чиновником из России и роботом. В собственном Telegram-аккаунте глава "Роскосмоса" оценил творение иностранного СМИ. Напомним, что в кадре Deutsche Welle представило, как из робота начинают выпадать детали, после чего он ломается. В этот момент карикатурный Рогозин интересуется у основателя американской компании Space X: "Как тебе такое, Илон Маск?" .
Их очередные "сатирические мультики" с кратким набором пропагандистских шаблонов. Сделаны они скучно, пошло и в целом бездарно...Господа антисоветчики и русофобы, в каждое дело нужно душу вкладывать, тем более в пропаганду! А вы явно ленитесь
Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"
Эксперт уверен, что коллектив немецкого издания продемонстрировал качество сатиры "баварских пивных 30-х годов XX века". По мнению Рогозина, эти журналисты не способны создать что-то более интересное без "серьезной взбучки".
Рогозин показал навыки управления вертолетами на видео.
Видео: Twitter / @Rogozin
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