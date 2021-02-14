Рогозин показал навыки управления вертолетами на видео

Рогозин продемонстрировал, как умеет управлять самолетам и рассказал о характеристиках Ка-52.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал навыки управления вертолетами. Видеозапись появилась в соцсети Twitter.

Глава Роскосмоса готовился к перелету до Звездного городка. Он поделился видео полета, где он выступает в роли второго пилота вертолета. Рогозин сообщил, что путь предстоит из Чкаловского аэродрома. Затем он прилетит на космодром Байконур. Глава госкорпорации отметил, что нельзя прибыть сразу на Байконур.

Но самые сильные впечатления у меня были от пилотирования Ка-52. Уникальная маневренность и послушность пилоту. Не говоря уж о боевой мощи. Дмитрий Рогозин, генеральный директор Роскосмоса

Рогозин имеет лицензию на пилотирование вертолета. Он лично собирается присутствовать на старте ракеты-носителя "Союз-2.1 а". Именно эта ракета доставит на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-16".

Ранее мы сообщили, что в Москве активисты выстроились в цепь солидарности.

Видео: Telegram/РОГОЗИН