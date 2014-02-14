В Москве активисты выстроились в цепь солидарности

Акция началась в 14:00. Так активисты решили поддержать женщин-политзаключенных.

В центре Москвы активисты выстроились в "Цепь солидарности и любви". Об этом сообщили очевидцы.

На мероприятие пришла муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина. Участники акции скандируют "любовь сильнее страха" и "свободу политзаключенным". Рядом стоят полицейские, но никак не реагируют на активистов. Накануне мероприятие анонсировала художница и поэтесса Дарья Серенко.

В день всех влюбленных мы хотим выразить поддержку не только Юлии Навальной, семью которой долгие годы преследует государство за оппозиционную деятельность, но и всем женщинам-политзаключенным. Дарья Серенко, художница

Подобная акция проходит в Петербурге. Участники создали цепь на Воскресенской набережной у памятника жертвам политических репрессий. В акции принимают участие около 60 активистов. Также в северной столице пройдет акция "Любовь сильнее страха". МВД, СКР и Генпрокуратура предупредили об ответственности в несогласованных акциях.

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Видео: Telegram/МБХ Медиа