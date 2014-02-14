Стало известно, когда в России наступит весна

Март и первая половина апреля будут холодными.

Ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал россиянам теплый май и лето. Об этом пишут РИА Новости.

По словам специалиста, "мощное снежное покрывало на просторах Среднерусской равнины" будет своеобразной "камерой холода". Это повлияет на температурный фон. Март будет холоднее нормы на 1-4 градуса, осадков будет мало.

Наступление климатической весны обычно 27 марта, на мой взгляд, дата будет сдвинута вправо на неделю-две.

Евгений Тишковец, ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос"

Предполагаемая дата, когда снег уйдет с московских улиц – 12 апреля. Самая поздняя климатическая дата – 19 апреля. Полный сход снега произойдет не раньше 15-20 апреля, а в лесах может держаться чуть ли не до Первомая.

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