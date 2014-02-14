Глава государства напомнил о традиции американских политиков клясться на Библии. По его мнению, это не соотносится с поддержкой однополых браков и идей американской "исключительности".

Президент России Владимир Путин указал на нарушения клятв президентами США. Об этом он заявил на встрече с главными редакторами российских СМИ.

Российский лидер напомнил, что перед Господом все равны. Он подчеркнул, что в Библии брак – это союз между мужчиной и женщиной.

Вот вы сейчас сказали про исключительность. Они [президенты США] клятву приносят своему народу на чем? На Библии. А в Библии что сказано? Что перед Господом все равны. Владимир Путин, президент РФ

Президент подчеркнул, что американский лидер поклялся на Библии и нарушил её. Соответственно, он нарушил и данную им клятву американскому народу. В заключении Путин добавил, что в этих вещах очень много противоречий. Россия не должна следовать примеру США. По словам главы государства, "у каждого народа так же, как и у каждого человека, своя судьба".

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Видео: Youtube/Россия 24