Президент России Владимир Путин указал на нарушения клятв президентами США. Об этом он заявил на встрече с главными редакторами российских СМИ.
Российский лидер напомнил, что перед Господом все равны. Он подчеркнул, что в Библии брак – это союз между мужчиной и женщиной.
Вот вы сейчас сказали про исключительность. Они [президенты США] клятву приносят своему народу на чем? На Библии. А в Библии что сказано? Что перед Господом все равны.
Владимир Путин, президент РФ
Президент подчеркнул, что американский лидер поклялся на Библии и нарушил её. Соответственно, он нарушил и данную им клятву американскому народу. В заключении Путин добавил, что в этих вещах очень много противоречий. Россия не должна следовать примеру США. По словам главы государства, "у каждого народа так же, как и у каждого человека, своя судьба".
Ранее мы сообщили, что в Иркутске стая собак напала на ребенка.
Видео: Youtube/Россия 24
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