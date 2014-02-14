В Иркутске стая собак напала на ребенка

Водитель спас ребенка от злых собак.

В Иркутске стая собак напала на маленькую девочку. Об этом сообщили местные СМИ.

О происшествии стало известно 14 февраля. Девочка шла домой по улице в поселке Авиастроителей. Внезапно со всех сторон её окружили бродячие собаки. В этот момент мимо проезжал мужчина. Собаки вытянули жертву на проезжую часть. Мужчина дал по газам и постарался наехать на злых собак. Инцидент попал на автомобильный регистратор. Ребенок не пострадал.

Водитель довез девочку до места назначения. Следователи начали доследственную проверку по статье "Халатность". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы сообщили, что обвиняемый в госизмене офицер напал на сотрудника "Лефортово".

Видео: Instagram/dtp_irk_