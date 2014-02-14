Обвиняемый в госизмене офицер напал на сотрудника "Лефортово"

Обвиняемый в госизмене офицер Руслан Артыков напал на сотрудника московского СИЗО "Лефортово". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву.
Меркачева рассказала, что обвиняемого вывозили в тюремную больницу. Он жаловался на проблемы со здоровьем. Член комиссии предположила, что Артыков мог просто не справиться со стрессом, а может что-то было более серьезное.
Этому предшествовали проблемы со здоровьем, из-за которых его вывозили в тюремную больницу.
Ева Меркачева, член Общественной наблюдательной комиссии
Сейчас заключенный находится в карцере. Видеозапись происшествия доставлена в Следственный комитет и будет изучена специалистами.
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Фото: pixabay
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