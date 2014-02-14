Организатором митинга выступают представители партии "Яблоко", ПАРНАС и "Левый фронт".

В Казани проходит согласованный митинг против репрессий. Об этом сообщают местные СМИ.

Люди пришли на площадь Тысячелетия в 12:00. Согласованная акция организована напротив Казанского Кремля. Очевидцы отмечают, что число митингующих продолжает расти. Люди выстраиваются за ограждения. Власти согласовали митинг лишь на 200 человек. Однако, только за ограждениями насчитывается несколько сотен человек. Общая численность присутствующих составляет около тысячи человек.

Среди митингующих есть сторонники оппозиционера Алексея Навального и члены КПРФ. В толпе видны флаги России, Татарстана и имперские триколоры. Участники акции требуют свободу политзаключенным, в том числе Алексею Навальному. Из толпы слышны лозунги: "Путин – не наш президент!". Активисты призывают готовиться к выборам в Госдуму.

Ранее мы сообщили, что в России выявлено более 14 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

Видео: Youtube/ТатарстанДа