За все время пандемии коронавируса выписано 35 млн 931 011 пациентов. Суточный показатель выздоровевших составил 15 194 человек.

В России выявлено более 14 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил оперштаб.

В Москве за сутки заболели 1 559 человек. Ещё 2 089 пациентов поправились, 58 – скончались от осложнений, вызванных вирусом. В Петербурге выявлено 1099 новых случаев заражения COVID-19, в Подмосковье – 828. На четвертом и пятом местах по числу новых заболевших – Нижегородская (434) и Воронежская (354) области.

С начала пандемии положительный тест на коронавирус получили 4 071 883 жителя России. Всего в мире зафиксировано более 108,5 млн случаев заражения коронавирусом.

Ранее мы сообщили, что Роструд напомнил россиянам о трехдневной рабочей неделе в феврале.

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