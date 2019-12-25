Глава "Роскосмоса" считает, что Америка сама не знает своих задач в полете на Луну.

Дмитрий Рогозин не видит смысла участвовать в лунной гонке с США. Об этом генеральный директор "Роскосмоса" сообщил в собственном Telegram-аккаунте. Глава государственной корпорации уточнил, что пока что Россия не видит "смысла призового фонда", который обещает Вашингтон. Эксперт рассказал, что неоднократно вел переговоры с американцами, включая представителей NASA и политиков. Рогозин считает, что иностранцы сами не могут объяснить, зачем им нужно еще раз отправляться на естественный спутник Земли.

На мой простой вопрос Брайденстайну, если вы еще раз сядете на поверхность Луны, то вы лишь докажете, что наконец-то достигли возможности своих же технологий 70-летней давности, Джим лишь тяжело вздохнул. Поэтому я и говорил публично пару раз, что ни в какой гонке к Луне мы участвовать не будем, пока не поймем смысл призового фонда Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Российский чиновник объяснил подписчикам, что Москва имеет собственную лунную программу, которая в десять раз дешевле американского проекта. По словам Рогозина, российский аналог даст науке не менее важные результаты.

Facebook заблокировал Рогозина на 24 часа.

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