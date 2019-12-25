Космическое ведомство заинтересовано в производственных мощностях газовой компании в Щелково.

"Роскосмос" может войти в проект "Газпрома" по созданию спутников в Подмосковье. Об этом сообщили представители газового холдинга. По данным представителей компании, стороны подписали документ о сотрудничестве. В частности, специалисты из госкорпорации выразили заинтересованность в изготовлении аппаратов, которые будут отправлены на орбиту Земли. "Роскосмос" может войти в уставной капитал оператора проекта

В документе, в частности, отражена заинтересованность госкорпорации в создании космических аппаратов на мощностях СПКА сообщение "Газпрома"

Известно, что "Роскосмос" также сможет дистанционно зондировать планету за счет космического спутника "СМОТР-В". Его отправка на орбиту будет осуществлена в 2024 году. В частности аппарат будет оснащен специальным инструментарием для отслеживания выбросов парниковых газов.

Напомним, что "Газпром" занимается строительством центра по производству спутников в Щелково. Там должны изготавливать аппараты для гражданского применения. Например, спутник связи "Ямал", оптические системы зондирования планеты "СМОТР".

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