Гости смогут наблюдать за запуском ракет с двух космодромов.

Дмитрий Рогозин сообщил, что Роскосмос ждет на космических пусках с космодромов "море туристов". Об этом генеральный директор государственной корпорации сообщил в ответ на комментарий подписчика. По данным чиновника, гости смогут смотреть на запуски ракет с "Байконура" или "Восточного". Он уточнил, что так было до пандемии коронавируса и будет после. Сейчас прием туристов временно не осуществляется из-за эпидемиологической обстановки с COVID-19.

Туристов до пандемии на "Восточном" и "Байконуре" море было и будет Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Напомним, что в сентябре 2019 года журналисты ТАСС узнали у представителя "Байконура" о том, что на запуске российской ракеты "Союз-ФГ" ожидалось рекордное число гостей - почти одна тысяча человек. На создание развлекательной зоны власти Кызылординской области Казахстана выделили участок в 50 га на космодроме.

Рогозин назвал глобальную цель России в космосе.

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