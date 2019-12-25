Глава госкорпорации ответил на заявление подписчика о том, что SpaceX имеет четкую задачу оказаться на Марсе.

Дмитрий Рогозин назвал глобальную цель России в космосе. Об этом генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" сообщил в комментарии под собственным постом в Twitter. Чиновник ответил подписчику, который привел в пример компанию SpaceX Илона Маска. Он отметил, что у американского предприятия существует "четкая цель попасть на Марс".

Экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Сообщение появилось под постом Рогозина о подготовке "Роскосмосом" к запуску космической ракеты "Союз" от Ракетно-космического центра "Прогресс". Напомним, что старт запланирован с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Рогозин объяснил иск "Роскосмоса" к производителю "Союзов".

Фото: ТАСС