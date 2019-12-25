Иск связан со спутником, который перестал функционировать на орбите Земли.

Дмитрий Рогозин объяснил иск "Роскосмоса" к производителю "Союзов". На собственной странице в социальной сети Facebook генеральный директор государственной корпорации написал о том, что претензии к самарскому Ракетно-космическому центру "Прогресс" связаны со спутником, который перестал работать на околоземной орбите.

Наше дочернее предприятие несколько лет назад провело запуск ракетой своего производства космического аппарата тоже своего производства, и он вскоре "умер"..."Виновники торжества" давно тю-тю, но мы обязаны наказать завод и его коллектив за ошибки, которые допустили люди, которые на этом заводе давно уже не работают Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Эксперт уточнил, что с того момента в госкорпорации и в дочернем предприятии сменилось руководство. По действующему российскому законодательству "Роскосмос" обязан предъявить иск, в который будет включена стоимость пусковой услуги по выведению космического аппарата на орбиту Земли.

Рогозин назвал незаконными санкции США против предприятий Роскосмоса.

Фото: ТАСС