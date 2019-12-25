Дмитрий Рогозин объяснил иск "Роскосмоса" к производителю "Союзов". На собственной странице в социальной сети Facebook генеральный директор государственной корпорации написал о том, что претензии к самарскому Ракетно-космическому центру "Прогресс" связаны со спутником, который перестал работать на околоземной орбите.
Наше дочернее предприятие несколько лет назад провело запуск ракетой своего производства космического аппарата тоже своего производства, и он вскоре "умер"..."Виновники торжества" давно тю-тю, но мы обязаны наказать завод и его коллектив за ошибки, которые допустили люди, которые на этом заводе давно уже не работают
Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"
Эксперт уточнил, что с того момента в госкорпорации и в дочернем предприятии сменилось руководство. По действующему российскому законодательству "Роскосмос" обязан предъявить иск, в который будет включена стоимость пусковой услуги по выведению космического аппарата на орбиту Земли.
Рогозин назвал незаконными санкции США против предприятий Роскосмоса.
Фото: ТАСС
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