"Роскосмос" подал иск к производителю "Союзов" на 4,7 миллиардов рублей

Санкции ставят под удар реализацию программы Международной космической станции.

"Роскосмос" подал иск к производителю "Союзов" ракетно-космическому центру "Прогресс" на 4,7 миллиардов рублей. Об этом говорят данные картотеки Арбитражного суда. При этом суть претензий госкорпорации неизвестна.

Накануне РКЦ "Прогресс" внесли в санкционный список США из-за сотрудничества с военными. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после этого заявил, что это ставит под удар реализацию программы Международной космической станции.

Ранее в Роскосмосе развеяли миф о точности спутниковых изображений.

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