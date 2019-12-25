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"Роскосмос" подал иск к производителю "Союзов" на 4,7 миллиардов рублей
Сегодня, 10:29
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matveyvn

"Роскосмос" подал иск к производителю "Союзов" на 4,7 миллиардов рублей

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Санкции ставят под удар реализацию программы Международной космической станции.

"Роскосмос" подал иск к производителю "Союзов" ракетно-космическому центру "Прогресс" на 4,7 миллиардов рублей. Об этом говорят данные картотеки Арбитражного суда. При этом суть претензий госкорпорации неизвестна.

Накануне РКЦ "Прогресс" внесли в санкционный список США из-за сотрудничества с военными. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после этого заявил, что это ставит под удар реализацию программы Международной космической станции.

Ранее в Роскосмосе развеяли миф о точности спутниковых изображений.

Фото: pixabay.com

Теги: ркц прогресс, роскосмос, союз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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