В Роскосмосе развеяли миф о точности спутниковых изображений

Аппараты не могут различить номер машины или текст.

В "Роскосмосе" развеяли "киношный" миф о точности спутниковых изображений. В интервью журналистам "РИА Новостей" генеральный директор компании "Терра ех", предоставляющей услуги космической съемки рассказала о существующих современных технологиях. Они уточнила, что даже самые новейшие спутники не обладают настолько точной оптикой, которая была бы способна различить автомобильный номер или текст. Аппарат максимально дает возможность для распознания деревьев и скопления людей.

Самое лучшее разрешение по состоянию на текущий день будет у планируемых к запуску в 2021 году космических аппаратов проекта Legion компании Maxar. Это 29 сантиметров на пиксель Милана Элердова, глава "Терра ех"

Эксперт уточнила, что такие изображения для операторов являются самыми прибыльными в сфере космической съемки. Их стоимость начинается от 10 центов за каждый квадратный метр.

Роскосмос подготовит запрос в Минторг США, чтобы прояснить ситуацию с санкциями.

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