Если взаимодействие с американской стороной не даст результатов, то будут приняты меры.

"Роскосмос" подготовит запрос в Минторг США, чтобы прояснить ситуацию с санкциями. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью "Эху Москвы".

Под новые американские санкции попали компании ЦНИИмаш и Ракетно-космический центр "Прогресс", которые входят в структуру "Роскосмоса".

Рогозин назвал Минторг США главным инициатором всех санкций и отметил, что в адрес американского ведомства будет подготовлен запрос.

Короче говоря, мы попытаемся прояснить эту ситуацию. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Он подчеркнул, что если взаимодействие с американской стороной не даст результатов, то будут приняты меры, чтобы российские предприятия находились в безопасности.

Ранее Борисов запретил тратить госденьги на съемки фильма в космосе.