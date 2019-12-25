Борисов запретил тратить госденьги на съемки фильма в космосе

Финансированием картины займутся спонсоры.

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что проконтролирует съемки фильма, которые "Роскосмос" планирует провести на МКС. Вице-премьер запретил тратить деньги из госбюджета. Об этом пишет РБК.

"Я вам гарантированно могу сказать, что пока я на этом посту, я не пропущу мероприятия по финансированию художественного фильма за государственный счет", - отметил он.

По мнению Борисова, пропагандировать достижения российской космонавтики надо, но не за государственные деньги. Финансированием картины займутся спонсоры. Они оплатят пребывание актеров и съемочной группы на орбите и сам процесс производства и постпродакшна.

"Иначе у контролирующих органов возникнут вопросы еще на старте: вы что делаете? На что вы собираетесь потратить деньги налогоплательщиков?" – подчеркнул государственный деятель.

В конце сентября "Роскосмос" сообщил о своих планах снять первый художественный фильм в космосе. Режиссером картины станет Клим Шипенко, главного героя и его дублера определят по результатам открытого конкурса.

Фильм будет сниматься на МКС, рабочее название "Вызов". Съемки запланированы на осень 2021 года.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко хочет полететь в космос на съемки фильма.

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