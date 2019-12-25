Рогозин назвал незаконными санкции США против предприятий Роскосмоса

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал "незаконными и глупыми" санкции США против предприятий госкорпорации. Его слова передают "РИА Новости".
Они незаконны, впрочем как и все ранее вводимые против российских физических и юридических лиц.
Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"
Ранее мы писали, что США ввели санкции против 45 российских компаний. В списке 45 российских предприятий. Отмечается, что ограничения вводятся на те компании, конечными потребителями которых становятся военные. Предприятия, на которые наложили санкции, больше не смогут покупать различные товары и технологии в Штатах.
Фото: pixabay.com
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