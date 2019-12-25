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Рогозин назвал незаконными санкции США против предприятий Роскосмоса
Сегодня, 15:42
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matveyvn

Рогозин назвал незаконными санкции США против предприятий Роскосмоса

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В списке 45 российских предприятий.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал "незаконными и глупыми" санкции США против предприятий госкорпорации. Его слова передают "РИА Новости".

Они незаконны, впрочем как и все ранее вводимые против российских физических и юридических лиц.

Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Ранее мы писали, что США ввели санкции против 45 российских компаний. В списке 45 российских предприятий. Отмечается, что ограничения вводятся на те компании, конечными потребителями которых становятся военные. Предприятия, на которые наложили санкции, больше не смогут покупать различные товары и технологии в Штатах.

Фото: pixabay.com

Теги: рогозин, роскосмос, санкции, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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