В списке 45 российских предприятий.

США ввели санкции против 45 российских компаний. Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте американского министерства торговли.

В списке 45 российских предприятий. Отмечается, что ограничения вводятся на те компании, конечными потребителями которых становятся военные. Предприятия, на которые наложили санкции, больше не смогут покупать различные товары и технологии в Штатах.

Отмечается, что среди российских предприятий в списке указаны Минобороны России, Служба внешней развездки, а также ФГБУ и специальный летный отряд "Россия" администрации президента РФ.

Ранее "Ростех" ответил на новые санкции США.