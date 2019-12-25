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США ввели санкции против 45 российских компаний
Сегодня, 8:35
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matveyvn

США ввели санкции против 45 российских компаний

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В списке 45 российских предприятий.

США ввели санкции против 45 российских компаний. Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте американского министерства торговли.

В списке 45 российских предприятий. Отмечается, что ограничения вводятся на те компании, конечными потребителями которых становятся военные. Предприятия, на которые наложили санкции, больше не смогут покупать различные товары и технологии в Штатах.

Отмечается, что среди российских предприятий в списке указаны Минобороны России, Служба внешней развездки, а также ФГБУ и специальный летный отряд "Россия" администрации президента РФ.

Ранее "Ростех" ответил на новые санкции США.

Теги: минобороны рф, санкции, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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