"Ростех" ответил на новые санкции США. Представитель ведомства прокомментировал ситуацию журналистам "РИА Новостей". В государственной корпорации считают, что очередные экономические ограничения против российских компаний станут дополнительным стимулом для работы. В заявлении сказано, что в введенных Вашингтоном мерах нет ничего нового, это всего лишь еще один виток "недружественных действий" против Москвы.
Напомним, что в Минторге США определили российские и китайские организации, которые активно сотрудничают с военными структурами. В санкционный список попали Минобороны, Служба внешней разведки, центр "Прогресс", Рособоронэкспорт, "Ростех", "МиГ", "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", Объединенная авиастроительная корпорация. Впервые с 2014 года в данном перечне оказались подразделения "Росатома".
В Евросоюзе призвали искать баланс в отношениях с Россией.
Фото: Pixabay.com
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