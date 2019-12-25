В госкорпорации прокомментировали новые санкционные списки Минторга Вашингтона.

"Ростех" ответил на новые санкции США. Представитель ведомства прокомментировал ситуацию журналистам "РИА Новостей". В государственной корпорации считают, что очередные экономические ограничения против российских компаний станут дополнительным стимулом для работы. В заявлении сказано, что в введенных Вашингтоном мерах нет ничего нового, это всего лишь еще один виток "недружественных действий" против Москвы.

Напомним, что в Минторге США определили российские и китайские организации, которые активно сотрудничают с военными структурами. В санкционный список попали Минобороны, Служба внешней разведки, центр "Прогресс", Рособоронэкспорт, "Ростех", "МиГ", "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", Объединенная авиастроительная корпорация. Впервые с 2014 года в данном перечне оказались подразделения "Росатома".

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