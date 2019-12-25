Жозеп Боррель рассказал о причинах интеграции европейских стран в союз.

В Евросоюзе призвали искать баланс в отношениях с Россией и Турцией. Об этом в собственном блоге написал глава дипломатической миссии ЕС Жозеп Боррель. По словам эксперта, ЕС не сможет добиться установления стабильности в регионе, если не найдет правильного баланса с Москвой и Анкарой. По мнению Борреля, интеграция европейских стран в союз обуславливалась необходимостью устранения конфликтов между государствами, которые "на протяжении многих столетий характеризовали историю".

С момента своего создания Османская и Российская империи были частью этого уравнения. И сегодня по-прежнему ясно, что Евросоюз не сможет добиться стабильности на континенте, пока он не найдет правильный баланс в своих отношениях с Турцией и РФ Жозеп Боррель, глава дипмиссии ЕС

Напомним, что по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Евросоюз оказывается не готов к нормализации отношений с Россией. Он заметил, что ЕС в очередной раз продлил экономические ограничения для отдельных секторов российской экономики. Санкции введены из-за ситуации на Украине.

Боррель: Европа должна добиться климатической нейтральности.

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