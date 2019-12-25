Боррель: Европа должна добиться климатической нейтральности

Глава дипломатии ЕС рассказал о цели стан-участниц Парижского соглашения.

Жозеп Боррель заявил о том, что Европа должна добиться климатической нейтральности на континенте до 2050 года. Об этом глава дипломатической миссии Евросоюза рассказал на пресс-конференции. Мероприятие было посвящено пятилетнему юбилею с момента подписания Парижского соглашения по климату.

Европа готова возглавить экологический переход в мировом масштабе. Перед нами, европейцами, стоит большая ответственность. Мы поставили перед собой задачу - до 2050 года европейский континент должен стать климатически нейтральным Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза

Задачу по достижению показателей до 2050 года дипломат считает "неотложной целью всех государств". Эксперт уточнил, что на пути выполнению программы страны соглашения сократят выбросы углекислого газа в атмосферу на 50 процентов за следующие десять лет.

Лавров ответил на заявления Борреля по Карабаху.

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