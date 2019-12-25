Глава "Роскосмоса" не одобрил появление фразы Юрия Гагарина на бутылке с алкоголем.

Дмитрий Рогозин на примере водки объяснил, зачем патентовать фразу "Поехали!". Глава государственной корпорации "Роскосмос" ответил на комментарий подписчика, который прикрепил к посту фотографию водки с этикеткой "Поехали!". По словам чиновника, из-за таких ситуаций приходится патентовать космические бренды, включая знаменитую фразу Юрия Гагарина.

Вот чтобы не допускать такое, мы и регистрируем патенты на использование "космических брендов". Иначе они по рукам пойдут. И по глоткам Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Напомним, что госкорпорация решила запатентовать фразу советского космонавта. Это решение чиновники объяснили необходимостью защиты цитаты Юрия Гагарина в правовом поле ради сохранения исторической памяти. Также в регистрационный список попали и другие обозначения.

Рогозин раскрыл планы "Роскосмоса" на 2021 год.

Фото: ТАСС