Глава госкорпорации уточнил планы по исследованию дальнего космоса и Луны.

Дмитрий Рогозин раскрыл планы "Роскосмоса" на 2021 год. Об этом генеральный директор государственной корпорации написал в собственном Twitter-аккаунте. Чиновник напомнил подписчикам, что специалисты ведомства приступают к реализации программы по исследованию дальнего космоса и Луны.

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Эксперт объяснил, что для мирового сообщества изучение космического пространства является жизненной необходимостью, так как планета Земля окружена "этим мировым океаном". Чиновник также поздравил в своем обращении всех сограждан с Новым годом. Он пожелал здоровья и оптимизма в 2021 году.

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Фото: ТАСС