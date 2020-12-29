Facebook заблокировал Рогозина на 24 часа

Глава "Роскосмоса" прокомментировал случившееся.

Личная страница Дмитрия Рогозина на Facebook временно заблокирована. Об этом сообщил сам глава "Роскосмоса" в интервью РИА "Новости". Известно, что речь идет о временной блокировке на 24 часа. Причины случившегося выясняются. Сам Дмитрий Рогозин связывает инцидент и вчерашний конфликт с Майклом Макфолом. Напомним, Дмитрий Рогозин назвал "придурком" экс-посла США в России и раскритиковал его поддержку акций протеста 23 января.

Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер

Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Последний пост Дмитрия Рогозина сохранился в виде скриншотов. Стоит отметить, что в Facebook он общался с Макфолом более вежливо. Однако в Twitter топ-менеджер "Роскосмоса" открыто назвал американца придурком, после чего Майкл Макфол призвал в диалог модераторов Twitter.