Лукашенко провел встречу с Рогозиным

Президент Белоруссии заявил о готовности использовать весь потенциал страны для реализации совместных идей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с руководителем действующей в зоне спецоперации добровольческой группы "Царские волки" и бывшим главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Об этом сообщает агентство "БЕЛТА".

Лукашенко отметил, что намерен обсудить с Рогозиным "обсудить весь комплекс вопросов, который накопился за это время", в том числе и научно-технические проекты. Он подчеркнул, что знания и опыт экс-главы Роскосмоса пригодятся во благо общих идей Москвы и Минска. Также президент Белоруссии заявил о готовности использовать весь потенциал страны для реализации совместных идей.

Ранее Лукашенко предрек развал олимпийскому движению в случае дальнейших санкций.

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