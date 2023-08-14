  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:48
144
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко провел встречу с Рогозиным

0 0

Президент Белоруссии заявил  о готовности использовать весь потенциал страны для реализации совместных идей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с руководителем действующей в зоне спецоперации добровольческой группы "Царские волки" и бывшим главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Об этом сообщает агентство "БЕЛТА".

Лукашенко отметил, что намерен обсудить с Рогозиным "обсудить весь комплекс вопросов, который накопился за это время", в том числе и научно-технические проекты. Он подчеркнул, что знания и опыт экс-главы Роскосмоса пригодятся во благо общих идей Москвы и Минска. Также президент Белоруссии заявил  о готовности использовать весь потенциал страны для реализации совместных идей.

Ранее Лукашенко предрек развал олимпийскому движению в случае дальнейших санкций.

Видео: Telegram / Пул Первого.

Теги: александр лукашенко, дмитрий рогозин, президент белоруссии, роскосмос
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии