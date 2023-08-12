Лукашенко предрек развал олимпийскому движению в случае дальнейших санкций

В Белоруссии рассказали о готовности принимать участие в играх от БРИКС.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что международное олимпийское движение развалится в случае дальнейших санкций в спортивной сфере. Соответствующий прогноз глава государства дал в ходе общения с трудовым коллективом, организованного на территории национального аэропорта Минска.

Потому что все борются за деньги - реклама. А чем больше зрителя - по полтора миллиарда в Индии и Китае - вот вам и реклама, вот вам и деньги. Поэтому они тоже там не дураки. Они понимают, что еще таких несколько шагов, - и они развалят движение. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он призвал граждан не обращать внимание на санкционное давление. Он заметил, что легко ссылаться на то, что не надо работать из-за международных ограничений. Политик признал, что несмотря на сложности важно заниматься своим делом. Александр Лукашенко добавил, что "всегда было трудно, но мы - конкуренты". В Минске подчеркнули, что не видят никаких проблем с подготовкой атлетов, так как рано или поздно мировое сообщество будет вынуждено вернуть страну в чемпионат.

Лукашенко заявил, что поручал премьеру связаться с Польшей для налаживания диалога.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого