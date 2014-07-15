Лукашенко заявил, что поручал премьеру связаться с Польшей для налаживания диалога

Глава Белоруссии призвал поляков возобновить сотрудничество с Минском.

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил о том, что поручал местному премьер-министру республики связаться с польской стороной для того, чтобы возобновить диалог между странами. Соответствующей информацией политик поделился с сотрудниками трудового коллектива национального аэропорта в Минске.

И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава государства напомнил о том, что на территории Польше 15 октября запланированы парламентские выборы, поэтому власти в Варшаве стремятся нагнетать обстановку для того, чтобы показать своем населению, что они правильно вооружали и перевооружали страну. В Минске не считают, что до момента избрания новых депутатов в Польше могут произойти какие-то существенные изменения, связанные с сотрудничеством. Он добавил, что соседняя страна много просит от Белоруссии, но республика не может на это пойти из-за противоречий с национальными интересами.

Белоруссия сообщила о готовности принимать у себя самолеты западных авиакомпаний.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого