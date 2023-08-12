Белоруссия сообщила о готовности принимать у себя самолеты западных авиакомпаний

В Минске оценили авиасообщение с европейскими странами.

Белоруссия готова принимать у себя воздушные суда западных авиакомпаний, полеты которых в настоящее время не осуществляются из-за введенных в отношении Минска санкций. Соответствующее заявление в ходе общения с сотрудниками национального аэропорта в Минске сделал глава государства Александр Лукашенко.

Хоть завтра. Мы люди не агрессивные. Еще раз подчеркиваю: мы ни с кем не собираемся воевать. Я вам говорю это постоянно. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Президент рекомендовал гражданам меньше обращать внимание на то давление, которое осуществляется со стороны "бешеного Запада на наши предприятия". Политик уверен, что страна способна найти выход из любой ситуации и не оставит в беде национальные предприятия.

Лукашенко заявил, что не хочет терять отношения со странами ЕС.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого