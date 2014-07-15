Лукашенко заявил, что не хочет терять отношения со странами ЕС

Президент Белоруссии рассказал о поддержке авиационной отрасли.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что республике желательно сохранить отношения со странами Европейского союза. Соответствующее заявление глава государства сдал в ходе выступления на выездном правительственном совещании, посвященного перспективам развития отечественной авиации в условиях западного санкционного давления. Мероприятие состоялось на территории национального аэропорта "Минск".

Сейчас мы живем прежде всего за счет Востока - Россия, Китай. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи - Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов. Александр Лукашенко, президент Белорусси

Напомним, что связи Минска со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили ограничения против белорусских официальных лиц и предприятий, а также целых экономических отраслей. Новый этап расширения санкционного давления против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной специальной операции на Украине.

Новым министром сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии стал Сергей Бартош.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого