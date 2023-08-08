Новым министром сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии стал Сергей Бартош

Пост покинул Игорь Брыло.

Белорусский президент Александр Лукашенко назначил Сергея Бартоша новым министром сельского хозяйства и продовольствия республики. Соответствующее решение принято главой государства после изучения нескольких кандидатур. Он напомнил коллегам о том, что ранее чиновник работал помощником лидера страны - инспектором по Гомельской области, а также свыше десяти лет руководил местным аграрным предприятием ОАО "Линовское", расположенным в Пружанском районе Брестской области.

Я выбираю вас. Потому что у вас приличный жизненный путь. Очень важно, чтобы министр обязательно поработал и руководителем сельскохозяйственного предприятия. Это крайне важно. Как и в промышленности. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко снял с должности министра Игоря Брыло, назначив его своим помощником, а конкретно - инспектором по Витебской области.

Лукашенко пообещал вернуться к проблеме с картой поляка и решить ее аккуратно.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого