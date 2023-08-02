Он отметил, что граждане должны жить свободно на своей земле и в своем обществе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал вернуться к проблеме с картой поляка и решить ее аккуратно. Об этом он заявил на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Брестской области.

По его словам, гражданства можно лишить только тех "врагов", которые борются против Белоруссии. Президент подчеркнул, что к теме карты поляка власти еще раз вернуться. Также Лукашенко отметил, что граждане должны жить свободно на своей земле и в своем обществе.

Не хочется обидеть и людей, поэтому мы делаем аккуратные шаги. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко опроверг заявления о выдвижении "Вагнера" к границе с Польшей.

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