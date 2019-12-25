Лукашенко опроверг заявления о выдвижении "Вагнера" к границе с Польшей

Он также заявил, что прибывшие в Белоруссию наемники по-прежнему дислоцированы во временном лагере.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг заявления о выдвижении бойцов ЧВК "Вагнер" к границе с Польшей. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Брестскую область.

В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что бойцы "Вагнера" якобы станут проникать в страну под видом нелегальных мигрантов. По его словам, более 100 наемников выдвинулись к Сувалкскому перешейку недалеко от Гродно. Лукашенко опроверг эти слова. Он также заявил, что прибывшие в республику бойцы "Вагнера" по-прежнему дислоцированы во временном лагере.

Никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия попала в устроенный США "международный замес".

Фото: Telegram / Пул Первого